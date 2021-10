Cargueiro brasileiro vendido a Portugal faz primeiro voo comandado por estrangeiros

BRASÍLIA - Vendido por 827 milhões de euros a Portugal, o avião cargueiro KC-390 Millennium foi pilotado pela primeira vez por militares estrangeiros nesta sexta-feira, dia 8, em Anápolis (GO). Militares da Força Aérea Portuguesa (FAP) realizaram um voo tripulado, como parte de um treinamento ministrado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Até agora, Portugal segue como o principal cliente no mercado externo do KC-390, com um pacote de cinco aeronaves compradas. O cargueiro multifuncional, capaz de realizar transporte e reabastecimento em voo, é um dos projetos estratégicos de Defesa e se converteu no principal produto aeronáutico com fins militares desenvolvido no Brasil, com potencial de mercado a explorar. Na FAB, há estimativas de que o KC-390 possa chegar ao patamar de 700 unidades vendidas internacionalmente, em cerca de 70 países.

Leia Também Nobel indica que não há paz sem jornalismo; leia o artigo

O treinamento na ALA 2 – Base Aérea de Anápolis é uma etapa do acordo de compra da aeronave brasileira pelos portugueses. Depois do Brasil, Portugal foi o primeiro país a adquirir o KC- 390, ainda em 2019. No ano passado, duas unidades foram negociadas pela Embraer com a Hungria, também integrante da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Dois pilotos e dois loadmasters portugueses estão no Brasil desde 14 de setembro conhecendo a aeronave militar multimissão, em aspectos teóricos e práticos. Pelo lado brasileiro, o acordo envolve militares do Esquadrão Zeus, o 1º Grupo de Transporte de Tropa (GTT), responsáveis por ministrar a qualificação aos portugueses. Também são eles os responsáveis pelos principais treinamentos de uso das funções do KC-390 no Brasil.

O primeiro voo foi considerado um marco na cooperação bilateral e foi assistido pelo embaixador português, Luís Faro Ramos. Os militares portugueses estão sendo treinados ainda em aeronaves da FAB. A primeira aeronave customizada para Portugal ainda está em produção na linha de montagem da Embraer, em Gavião Peixoto (SP).

Em 2019, o governo português comprou cinco cargueiros, além de um simulador de voo e do suporte. A entrega dos KC-390 deve começar em 2023, com uma aeronave por ano.

Tanto no caso da FAB quanto da FAP o KC-390 deve se tornar o principal cargueiro, substituindo os antigos Hércules C-130, ainda em operação. Além do Brasil, fazem parte do fornecimento de peças e partes do KC-390 Millennium indústrias de Portugal, Argentina e República Tcheca.