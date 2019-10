Capitão mirim pede de presente de Dia das Crianças visita a Bolsonaro

BRASÍLIA - Com mais de 3 mil seguidores no Instagram, o Capitão Guerra Mirim ganhou de presente de Dia das Crianças uma visita ao presidente Jair Bolsonaro, neste fim de semana.

Pedro, 6 anos, circulava neste domingo, 13, pelo Palácio da Alvorada ao lado do pai. Sob um calor de 31 graus, trajava um simulacro de farda completa do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) – Polícia Militar de Minas Gerais. Além das roupas, carregava duas armas de brinquedo, uma estilo pistola e outra semelhante a uma metralhadora.

O pai, empresário do ramo de segurança em Belo Horizonte (MG), disse que a viagem a Brasília para encontrar o presidente foi um pedido do filho. “Ele tem todas as fardas da PM. Ontem ele estava vestindo uma do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)”, afirmou o pai, Rafael Almeida Guerra.

Pedro estava ainda com uma moto elétrica que também simula a que é usada por policiais. O pai disse que já investiu cerca de R$ 7 mil com as fardas e a moto. “Cada joguinho desse de farda é quase R$ 400”, disse o pai.

Pedro e o pai devem ficar em Brasília até terça-feira, 15, para visitarem Bolsonaro no Palácio do Planalto. O Capitão Mirim já encontrou presidente em outras oportunidades e usa uma foto ao lado do presidente no perfil do Instagram, com a frase “Amor eterno ao meu presidente”. Há também fotos em que ele simula fazer a segurança do Palácio do Planalto ao lado de uma outra criança. O pai diz que o filho é apaixonado pelo trabalho da polícia.