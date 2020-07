Candidato à presidência da Câmara, Capitão Augusto vai distribuir anéis banhados a prata a colegas

BRASÍLIA - Coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública e candidato declarado à presidência da Câmara, o deputado Capitão Augusto (PL-SP) vai distribuir anéis banhados a prata aos colegas. Augusto enviou a gabinetes uma mensagem pedindo que os parlamentares informem o número do anel para que a peça possa ser confeccionada.

Leia Também TSE define empresa Positivo como vencedora de licitação de R$ 800 milhões para compra de novas urnas

Ao Estadão/Broadcast, o deputado disse que apenas os integrantes da Frente Parlamentar dos Colecionadores, Atiradores desportivos e Caçadores, os chamados CACs, receberão o presente. Augusto protocolou a criação da frente nesta semana.

“Esse anel eu fiz no primeiro mandato. Fiz só para mim e aí alguns parlamentares me pediram porque acharam muito bonito. O que fiz agora foi um anel da Frente Parlamentar dos CACs, esse sim vou dar para todos os integrantes”, afirmou o deputado.

Segundo Augusto, o anel é para comemorar o lançamento oficial da frente. O adereço terá o símbolo do Congresso Nacional e a inscrição do Poder Legislativo grafados numa das laterais.

Desde o início do ano, Augusto se declara candidato à sucessão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcada para fevereiro de 2021. O deputado afirmou já ter conversado com dezenas de colegas para pedir apoio e pretende iniciar viagens de campanha aos Estados a partir de agosto.