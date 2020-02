Câncer de Covas regride e equipe médica discute nova etapa do tratamento

Após oito sessões de quimioterapia, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), apresenta regressão das lesões cancerígenas, sem sinais de tumores em dois dos três locais inicialmente atingidos, segundo a equipe do Hospital Sírio-Libanês que atende o prefeito. No entanto, foram localizados gânglios linfáticos maiores do que em órgãos saudáveis. Covas foi submetido a nova biópsia. Depois que tiverem os resultados dessa biópsia, os médicos devem decidir qual será a etapa seguinte do tratamento, que pode incluir cirurgia ou imunoterapia.

Covas tinha tumores na cárdia (transição do estômago para o esôfago), no fígado e nos linfonodos. Ele foi submetido na manhã desta quarta-feira, 19, a uma ressonância, um pet scan e a uma ecoendoscopia. Segundo a equipe coordenada pelo infectologista David Uip, os exames não mostraram mais sinais dos tumores.

"Alcançou-se o resultado máximo" previsto pelo tratamento, segundo o oncologista Túlio Pfiffer, que faz parte da equipe. Covas reagiu bem às seis primeiras sessões de químico, mas teve reações às duas últimas, o que era esperado, segundo os médicos, que evitam a palavra "cura".

As análises apontaram que um linfonodo ainda estava em tamanho anormal, por isso foi feita a biópsia. Os resultados só devem sair no meio da semana que vem, pois dependem do tempo de reação dos tecidos aos produtos usados na análise.

Os médicos evitaram comentar a respeito do futuro político do prefeito, que pretende disputar a reeleição. Covas continua com recomendação de evitar aglomerações, mas sem restrição a trabalhar. "A gente não para o tratamento para discutir política com ele", disse o oncologista Artur Katz.

Uip disse que a decisão de concorrer ou não é do prefeito. "O que cabe a nós é que ele possa fazer a melhor escolha possível."