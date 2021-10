Cancelamento de contrato, demissão de diretor e mais: CPI da Covid caminha para o fim com 'vitórias'

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid (CPI) da Covid já tem data para o fim: 20 de outubro, quando os senadores pretendem votar o relatório de conclusão dos trabalhos do senador Renan Calheiros (MDB-AL). A comissão encerrará seu inquérito com "muitas vitórias", analisa a jornalista Eliane Cantanhêde, no novo episódio de Por Dentro da CPI.

Na avaliação da colunista do Estadão, entre as vitórias, destacam-se o cancelamento do contrato com a Precisa Medicamentos para compra da vacina indiana Covaxin; o afastamento de Roberto Ferreira Dias da diretoria de Logística do Ministério da Saúde; a abertura de novas frentes de investigação contra a Prevent Senior, incluindo uma CPI na Câmara Municipal paulistana.

Da sessão realizada na última quinta-feira, 30, a jornalista destaca a "manifestação indignada" do senador Fabiano Contarato (Rede-SP) contra postagem homofóbica do empresário Otávio Fakhoury nas redes sociais. O parlamentar exigiu um pedido de desculpas e cobrou uma investigação sobre o caso. Eliane define o momento da intervenção como de "emoção" e "densidade".

Eliane cita também o depoimento de outro empresário bolsonarista, Luciano Hang, que junto com Fakhoury é suspeito de financiar a disseminação de fake news. A dupla é apontada como propagadora do chamado "kit covid", "comprovadamente ineficaz e até perigoso" no tratamento de pacientes com coronavírus.