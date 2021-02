Câmara retoma votação da Mesa Diretora; entenda cargos em disputa

A Câmara dos Deputados iniciou no fim da manhã desta quarta-feira, 3, a sessão para dar continuidade à eleição de cargos da Mesa Diretora, colegiado responsável por decisões administrativas e até políticas. A escolha da composição da nova mesa se tornou uma polêmica após o presidente eleito da Câmara, o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), excluir o bloco de apoio do candidato derrotado Baleia Rossi (MDB-SP) em seu primeiro ato à frente da Casa.

Pressionado por partidos de oposição, que chegaram a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a exclusão do bloco, Lira recuou e aceitou novo acordo sobre a divisão dos cargos na Mesa Diretora, que deve ter sete integrantes, sendo dois de oposição ao governo Bolsonaro.

Com o acordo, alguns nomes começam a ser dispontar como favoritos para determinados cargos. Luciano Bivar (PSL-PE), ao que tudo indica, será o primeiro secretário, posto que tem o controle do "caixa" da Câmara. Marília Arraes (PT-PE) deve ficar com a segunda secretaria. Como combinado anteriormente, a primeira vice-presidência ficará com o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) e a segunda, com André de Paula (PSD-PE).

Conheça os cargos da Mesa Diretora da Câmara e entenda as atribuições de cada posto em disputa: