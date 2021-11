Câmara Municipal de São Paulo aprova reforma da Previdência

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segundo turno com quórum mínimo — 37 votos —, nesta quarta-feira, 10, a proposta de reforma previdenciária encaminhada à Casa pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) há cerca de dois meses. A sessão foi marcada por protestos e confrontos entre a polícia e manifestantes. Agora o projeto vai à sanção do prefeito.

O projeto aprovado prevê que todos os inativos que recebem acima do mínimo, ou seja, R$ 1,1 mil, já passem a ter desconto na folha – hoje, só contribui quem ganha acima de R$ 6,4 mil mensais. Para quem recebe R$ 2 mil, por exemplo, a perda real seria de R$ 280. Essa alteração pode afetar diretamente 63.730 servidores aposentados da Prefeitura que não pagam nenhum tipo de taxa.

Leia Também Protesto contra reforma da Previdência em SP tem confronto com polícia em votação

Outra mudança é a idade mínima para a concessão do benefício. À exceção dos professores, mulheres só poderão se aposentar com 62 anos e homens, com 65 anos, mesmo modelo aplicado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A gestão Nunes alega que a reforma — a segunda, em menos de três anos — é necessária para que se reduza o déficit estimado em R$ 171 bilhões para R$ 60 bilhões num prazo de 75 anos.

Na análise do economista Paulo Tafner, a Prefeitura tem uma escolha difícil para conter o déficit “gigantesco” da cidade. “Não há como deixar só sobre a população o custo do sistema previdenciário”, disse ele. “São poucas pessoas que consomem muitos recursos que deveriam voltar para a população na forma de prestação de serviço.”

O economista afirmou que a alteração na faixa etária é crucial para acompanhar o envelhecimento da população brasileira, e considerou a adoção da alíquota como uma “medida dura, porém necessária” para o financiamento do déficit. Tafner é defensor de um regime de alíquota progressiva, em que a porcentagem cobrada aumenta quanto maior for o salário do servidor.

Fabiano Silva dos Santos, advogado e professor de Direito Previdenciário na Universidade Paulista (Unip), concorda. Para ele, a adoção de uma alíquota linear é desigual. “Ela não estabelece a progressividade”, disse. “Essa é uma medida salutar e promove justiça tributária porque leva em consideração a capacidade contributiva da pessoa.”

Já o vereador Toninho Vespoli (PSOL) avaliou que o déficit previdenciário vai continuar. “O número de servidores públicos vem diminuindo a cada ano”, disse ao Estadão. “Esses servidores que são terceirizados acabam contribuindo para o regime geral do INSS, e não para o regime próprio.”