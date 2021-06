Câmara aprova proposta que flexibiliza Lei de Improbidade Administrativa

BRASÍLIA – Por um placar de 408 votos a favor e 67 contra, a Câmara decidiu nesta terça-feira flexibilizar a Lei de Improbidade Administrativa. Com a justificativa de proteger bons gestores, a proposta restringe a possibilidade de punição de agentes públicos apenas a casos em que fica comprovada a intenção de cometer uma ilegalidade.

Integrantes de órgãos de investigação apontam a mudança como uma brecha para a impunidade. O texto agora será enviado para votação no Senado e, caso aprovado, irá à sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro já disse que é a favor das mudanças.

Leia Também Improbidade: Bolsonaro defendeu nepotismo quando era deputado

Ao abrir a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez um longo discurso em defesa do projeto. Ele alegou, principalmente, que o texto reforça a segurança jurídica para prefeitos, governadores e demais gestores públicos. “Gestão pública no Brasil não é fácil. Vamos assegurar ao bom gestor a retaguarda para que ele possa ajudar o País na sua honrosa missão, sem estar vulnerável por conta de leis que são feitas para criar dúvidas e não para reforçar certezas”, afirmou Lira.

Para Lira a atual lei que da improbidade é “antiquada” e “ultrapassada”. O projeto aprovado altera diversos pontos da legislação, criada em 1992 em um contexto de pressão popular contra a corrupção, na época em que o então presidente Fernando Collor renunciou para escapar do impeachment.

As mudanças blindam políticos investigados, como o próprio Lira e outros integrantes do Centrão que já foram condenados por improbidade. A partir de agora a tendência é que fique mais difícil para um agente condenado por improbidade perder a função pública, uma vez que basta ele ter trocado de cargo para escapar da punição. Um prefeito que desvia recursos e é alvo de ação desse tipo, por exemplo, não será mais demitido se, no meio do caminho, tiver passado a ocupar cargo de deputado.

A principal mudança está relacionada à punição de atos de improbidade culposos, ou seja, quando não há a intenção de cometer uma irregularidade. Hoje, por exemplo, um prefeito pode ser condenado por uma licitação fraudada, mesmo que não existam provas de que houve a intenção de fraudar.

Outro exemplo é o descumprimento de prazos para prestação de contas, que também pode ser punido mesmo quando um atraso intencional não é comprovado. Atualmente, aplica-se no conceito de improbidade administrativa o chamado “dolo genérico” — isto é, basta cometer a conduta proibida.

O texto aprovado pelos deputados, no entanto, prevê a supressão de todos os atos de improbidade culposos. A punição passa a ocorrer apenas para casos em que fica comprovado que o gestor teve a intenção de infringir a lei. Na avaliação de especialistas, isso levaria à impunidade para uma série de condutas graves.

Os partidos Novo, Podemos e PSOL foram os únicos contra a votação. “Esse projeto corta, dilacera, mutila o espírito da proposta, então eu queria pedir a todos, a gente precisa dar um passo para trás para discutir decentemente e votar com consciência”, afirmou a deputada Adriana Ventura (Novo-SP).

“Impressiona a aliança que foi feita entre o petismo e o bolsonarismo nesse retrocesso, tanto no combate à corrupção, como no combate à negligência na administração pública. O texto já começa excluindo todas as hipóteses de culpa grave”, afirmou o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP).

Segundo o entendimento dos que defendem a mudança na legislação, porém, é preciso atualizar a lei para evitar casos como a cassação ou a perda de direito político de um prefeito até mesmo pelo fato de prestar contas fora do prazo. A lei agora só irá puni-lo caso seja comprovada que o atraso ou a não apresentação da prestação de contas teve como intenção deliberada esconder irregularidades.

“Há uma insegurança para o gestor público. A clareza com que este relatório está sendo apresentado, deixando absolutamente objetivo o que é improbidade administrativa, trará a segurança que todo gestor público precisa para administrar os seus municípios”, afirmou o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), defensor da medida.

Nepotismo. O relator do projeto, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), chegou a incluir no projeto artigo que abria brecha para a volta do nepotismo, prática de políticos contratarem parentes, que foi vedade em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal. O relatório do petista previa que a contratação seria vedada se ocorresse “apenas em razão do parentesco ou afinidade", mas admitida caso “o nomeado ostente adequada capacitação”. Pouco antes de a medida ser votada, porém, Zarattinni acatou uma emenda do PSB que alterava o texto, para igualar à súmula do Supremo que trata de nepotismo.

No entanto, permaneceu um parágrafo que torna difícil a punição por nepotismo, pois exige a “aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” para que ele seja condenado. Essa redação traz insegurança jurídica sobre quais são as situações em que o nepotismo será passível de punição.

AGU. O projeto também exclui a possibilidade de o governo federal, prefeituras, governos estaduais e empresas públicas apresentarem ações de improbidade se tiverem sido prejudicados. A advocacia pública, hoje, tem legitimidade para representar os entes lesados por atos de improbidade, mas deixará de ter se a proposta for aprovada como está. Na prática, só o Ministério Público poderá apresentar esse tipo de ação.

Isso diminuirá o poder do Estado de buscar o ressarcimento por desvios de dinheiro público. Se estivesse valendo a regra, as empreiteiras da Lava Jato, por exemplo, não teriam a necessidade de firmar acordos de leniência e pagariam menos multas pelo desvio de verba pública da Petrobrás e de subsidiárias.

“O projeto cria uma indevida subordinação automática das ações de improbidade às ações penais, violando o princípio da separação de poderes e de instâncias”, disse o ex-advogado-geral da União Fabio Medina Osório.

Lira diz que procurador-geral de SP pediu para que projeto contra supersalários não fosse pautado

Ao defender mudanças na Lei de Improbidade, Lira disse que o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, pediu a ele que não pautasse o projeto que acaba com os supersalários no Judiciário.

O ataque de Lira foi feito na abertura da votação da proposta que afrouxa a Lei de Improbidade. Irritado com postagem de Sarrubbo, que nas redes sociais chamou o projeto em votação nesta quarta-feira de “Lei da Impunidade”, Lira reagiu.

“Eu queria dizer que erro, além desse (de chamar o projeto de Lei da Impunidade), foi uma agenda no dia 11 de fevereiro, no meu gabinete, em que eu recebi o atual procurador-geral do Estado de São Paulo, senhor Mauro Sarrubbo, numa audiência junto com seu subprocurador, para me pedir sabe o que, senhores? Que não pautasse o projeto dos supersalários”, disse o presidente da Câmara.

Diante dos deputados, Lira continuou na ofensiva. “Esta é a função do procurador-geral de Justiça do Estado, que hoje se arvorou no direito dizer nas redes sociais que esse projeto é o projeto da impunidade”, afirmou. O presidente da Câmara anunciou, ainda, que vai pautar “em breve”, projeto que altera os salários do Judiciário.

Mais cedo, o procurador-geral de Justiça usou o Twitter para criticar a proposta da Lei da Improbidade.

#PLdaImpunidadeNÃO O PL 10.887/2018 foi protocolado depois das 17h e em menos de dez minutos já tinha tido urgência de votação aprovada. Péssimo sinal de que foi orquestrado p/ passar ileso no estilo do governo 'passar a boiada'. A gente precisa reverter esse retrocesso! #tuitaço https://t.co/grzddDpl1A — Mario Sarrubbo (@MarioSarrubbo) June 16, 2021

À noite, o Ministério Público de São Paulo divulgou nota para dizer que audiência entre Sarrubbo e Lira foi “algo absolutamente republicano”. “A audiência a que se refere o eminente presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, deu-se exatamente neste contexto. O diálogo institucional acerca das matérias que afetam o Ministério Público configura algo absolutamente republicano”, afirma trecho da nota. “É exatamente esse diálogo que o MPSP preconiza, neste momento, no que tange ao Projeto de Lei 10887/2018, cujos termos podem transformar a Lei da Improbidade na Lei da Impunidade, algo que contraria frontalmente os interesses da sociedade, destinatária última da atuação da nossa instituição”.