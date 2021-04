Bruno Covas tem novos pontos de câncer no fígado e nos ossos, diz boletim médico

Exames realizados pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), apontaram novos focos de câncer no fígado e nos ossos, de acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 16. Após o diagnóstico, a equipe médica optou por fazer ajustes no tratamento.

Além de continuar com as sessões de quimioterapia – retomadas em fevereiro, quando se descobriu um novo nódulo no fígado – o prefeito agora também será submetido à imunoterapia.

Clinicamente, ainda de acordo com a nota divulgada pela Prefeitura, Covas “está bem, sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais”. Desta forma, ele não se afastará da Prefeitura. A alta está prevista para o início da semana que vem, após se completar esta nova etapa do tratamento.

O tucano luta contra a doença há um ano e meio, quando recebeu o primeiro diagnóstico. Na época, a descoberta foi de um câncer no estômago com metástase para o fígado e linfonodos da região abdominal. Desde então, o prefeito já teve a indicação de 12 sessões de quimioterapia, que duram 48 horas e, portanto, exigem internação.

Ao final de cada ciclo, novos exames são realizados para checagem dos resultados e controle da doença. A metástase para os ossos foi diagnosticada, segundo boletim, exatamente nesse processo.

Pelas redes sociais, o prefeito afirmou que seguirá lutando e que ainda tem muito trabalho a fazer. “Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Rezas, orações, pensamentos positivos que recebo de todos os cantos me fazem mais forte nessa batalha”, escreveu.

Como fez das outras vezes, Covas irá despachar do próprio hospital, a partir de um tablet configurado para validar a assinatura eletrônica que os documentos oficiais exigem. Já as visitas deverão ser restritas.