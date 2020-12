Bruno Covas anuncia permanência de secretários da Saúde e das Subprefeituras

O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta segunda-feira outros três nomes que irão compor o seu secretariado. Serão mantidos os titulares da Saúde, Édson Aparecido, e das Subprefeituras, Alexandre Modonezi. Além deles, Silvia Grecco será a nova secretária da Pessoa com Deficiência, função atualmente ocupada por Cid Torquato.

No último dia 24, a Prefeitura tinha anunciado outros três nomes: Berenice Giannella permanece à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Fernando Padula vai para a Secretária da Educação e Levi Oliveira entra na Secretaria de Mobilidade e Transportes. Com os novos anúncios, sobre a quinze o número de integrantes já confirmados para o primeiro escalão da segunda gestão Covas.

Grecco foi ganhadora do Prêmio da Fifa 2019 de melhor torcedor do mundo por narrar jogos do Palmeiras ao seu filho cego e autista. Ela também foi secretária em Mauá e em Santo André. Já Aparecido e Modonezi atuaram no combate à pandemia do coronavírus.

Padula, ex-chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, chegou a ser denunciado em 2018 pela Procuradoria-Geral de Justiça no contexto das investigações da máfia da merenda. De acordo com a acusação, ele teria feito vista grossa, em 2015, na contratação da cooperativa pivô da Máfia da Merenda.

Veja a lista de confirmados no governo de Bruno Covas:

Silvia Grecco - secretária da Pessoa com Deficiência

Alexandre Modonezi - secretário das Subprefeituras

Édson Aparecido - secretário da Saúde

Berenice Giannella - secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

Fernando Padula - secretário da Educação

Levi Oliveira - secretário de Mobilidade e Transportes

Eunice Prudente - secretária de Justiça

Rubens Rizek Jr - secretário de Governo

Guilherme Bueno de Camargo - secretário da Fazenda

César Azevedo - secretário de Urbanismo e Licenciamento

Juan Quirós - secretário de Inovação e Tecnologia

Marta Suplicy - secretária de Relações Internacionais

Elza Paulino de Souza - secretária de Segurança Urbana

Aline Cardoso - secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Alê Youssef - secretário de Cultura