Broadcast Político realiza live com Doria nesta quinta-feira

O Broadcast Político entrevistará nesta quinta-feira, 5, no “Papo com Editor”, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O programa especial será ao vivo e transmitido pelo canal no YouTube da Agência Estado, no perfil da Agência Estado no Linkedin, no terminal Broadcast e no portal do Estadão, a partir das 18h.

Na live, Doria falará aos jornalistas Elizabeth Lopes e Gustavo Porto, sobre as ações do governo paulista no combate à pandemia de covid-19, a relação conturbada com o governo federal e o futuro político, entre outros assuntos.