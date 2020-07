Brazil Forum UK discute sistemas penal e prisional

O painel sobre a Justiça é o penúltimo da edição 2020 do Brazil Forum UK. Com o tema Sistemas Penal e Prisional, o debate desta quarta-feira, 8, conta com transmissão do Estadão nas redes sociais e no YouTube às 17h.

Participam do debate a advogada Paula Nunes, o cientista político Leandro Piquet Carneiro, o jornalista do Estadão Marcelo Godoy e a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Maria Tereza Uille Gomes. A moderação é de Luis Vilar, da Universidade de Oxford.

O evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ainda contará nesta semana com uma entrevista especial com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. A entrevista ocorre na próxima sexta-feira, 10.

Os debates têm ocorrido desde o dia 15 de junho. Entre os diversos nomes que já passaram pelos painéis, estão os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes e o ex-presidente do BNDES Joaquim Levy.

O Brazil Forum UK 2020 é a quinta edição do evento. Neste ano, o tema é “What’s Next Brazil? Alternativas para múltiplos desafios”. O evento é gratuito e não necessita de inscrição. É possível acompanhar as discussões no portal Estadão, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube. A agenda completa do Brazil Forum UK 2020 pode ser vista no site do evento.