‘Brazil Forum UK’ discute futuro do SUS

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Brazil Forum UK discute “O Futuro do SUS” nesta quarta-feira, 17. O médico Drauzio Varella, o líder comunitário Gilson Rodrigues e a médica Ligia Bahia são os painelistas confirmados. O evento vai ocorrer às 17 horas e tem moderação de Lia Pessoa, da London School of Economics.

Para Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 das Favelas, “o papel do SUS é muito importante neste momento”. Entretanto, segundo Gilson, o SUS “está entrando em colapso por falta de gestão e por falta de iniciativas do governo para poder resolver o problema da saúde e atendimento da população que mais precisa neste momento”.

O coordenador nacional do G10 das Favelas destaca que, “diante da ausência de uma política pública específica para as favelas”, o combate ao coronavírus nas favelas “tem sido liderado pelos seus próprios moradores”. Gilson explica que, para além das aglomerações, nas favelas tem-se sofrido com “a falta da água, com o desemprego e com a fome”.

Segundo Gilson, os próprios moradores têm buscado se organizar. O coordenador nacional do G10 das Favelas, cita algumas iniciativas feitas em Paraisópolis, como a contratação de ambulâncias, a distribuição de mais de 10 mil marmitas por dia e a fabricação de máscaras. De acordo com ele, “estas iniciativas têm sido replicadas em mais de 14 estados através do G10 das Favelas”.

O Brazil Forum UK 2020 é a quinta edição do evento. Neste ano, o tema é "What's Next Brazil? Alternativas para múltiplos desafios".