'Brazil Forum UK' discute desenvolvimento e impacto social; acompanhe

O ‘Brazil Forum UK’ reúne nesta quarta-feira, 24, o escritor e ativista Ailton Krenak, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Joaquim Levy, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) e a quilombola ativista Valéria Pôrto para debater modelos de desenvolvimento e impactos sociais. O painel, virtual, tem início às 17h e será transmitido pelas plataformas do Estadão. A moderação será de Gabriela Sarmet, da Soas University of London. Acompanhe no vídeo abaixo:

“O desenvolvimento no Brasil é historicamente marcado pelo extrativismo intensivo e pela agroexportação, gerando impactos sociais e ambientais que hoje atingem índices alarmantes”, diz a organização do evento em seu site. Com isso, o painel, que tem o mote “Que desenvolvimento queremos?”, busca trazer diferentes visões para debater o assunto.