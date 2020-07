Brazil Forum UK debate novos rumos da política externa brasileira

A aproximação do Brasil com os Estados Unidos e os embates ideológicos de integrantes do governo com a China serão alguns dos assuntos discutidos na Brazil Forum UK 2020 desta segunda-feira, 6. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ocorre este ano por videoconferência e com transmissão exclusiva nas plataformas do Estadão.

O painel Novos Rumos da Política Externa Brasileira recebe para o debate Adriana Erthal Abdenur, cofundadora da Plataforma CIPÓ, Monica Hirst, professora de relações internacionais, e o economista Paulo Nogueira Batista. A proposta é falar sobre os desafios do País em relação à construção de uma imagem negativa no exterior, especialmente com a pandemia da covid-19. A transmissão começa às 17h no portal estadao.com.br, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estadão no YouTube.

5ª edição

Com o tema “E agora, Brasil? Alternativas para os múltiplos desafios”, a quinta edição do Brazil Forum UK discute alguns dos problemas mais urgentes do País. O painel da última sexta-feira, 3, abordou a necessidade de políticas públicas específicas para a promoção da igualdade de gênero no Brasil.

O evento termina no dia 10 de julho e ainda promete um painel sobre sistema prisional e penal, no dia 8, e uma entrevista com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, no dia 10, para discutir eleições municipais.

A programação completa pode ser consultada no endereço https://brazilforum.org/edicao-2020/#agenda. Os participantes poderão enviar perguntas durante as palestras por meio do Facebook do Estadão.