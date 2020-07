‘Brazil Forum UK’ debate mulheres e gênero; acompanhe

No momento em que a violência doméstica se acentua e mulheres enfrentam queda de renda e aumento da carga de trabalho doméstico em função da pandemia de coronavírus, o Brazil Forum UK 2020 discute nesta sexta-feira, 3, questões ligadas a gênero e à situação das mulheres.

As painelistas confirmadas para o debate são Marina Reidel, mulher transexual e diretora do departamento de promoção de direitos LGBT do ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Débora Diniz, antropóloga e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Monique Evelle, empreendedora reconhecida pela Forbes como “30 under 30” e finalista do troféu mulher imprensa 2018 com uma reportagem sobre feminicídio, e a cientista política e pesquisadora de comportamento político de gênero Malu Gatto. A moderação será de Marina Sperafico, da London School of Economics.

O evento terá início às 17h; acompanhe: