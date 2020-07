‘Brazil Forum UK’ debate mulheres e gênero

No momento em que a violência doméstica se acentua e mulheres enfrentam queda de renda e aumento da carga de trabalho doméstico em função da pandemia de coronavírus, o Brazil Forum UK 2020 discute nesta sexta-feira, 3, questões ligadas a gênero e à situação das mulheres. O evento, virtual, tem início às 17h, e pode ser acompanhado pelas plataformas do Estadão.

As painelistas confirmadas para o debate são Marina Reidel, mulher transexual e diretora do departamento de promoção de direitos LGBT do ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Débora Diniz, antropóloga e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Monique Evelle, empreendedora reconhecida pela Forbes como “30 under 30” e finalista do troféu mulher imprensa 2018 com uma reportagem sobre feminicídio, e a cientista política e pesquisadora de comportamento político de gênero Malu Gatto.

A moderação será de Marina Sperafico, da London School of Economics. Para Sperafico, um ponto central do debate é tratar a questão de gênero de forma transversal, integrada com questões econômicas e sociais. “A desigualdade tem gênero e tem raça”, diz ela, que também afirma que a pandemia contribuiu para “evidenciar feridas que já são causadas há muito tempo pelas desigualdades.”

A moderadora pontua ainda que um dos objetivos do fórum é criar pontes entre setores, viabilizando a construção de soluções mais complexas. Por isso, segundo ela, o painel traz para o debate as visões do empreendedorismo, do governo, do comportamento político e da antropologia.

Marina Reidel, que integra o ministério chefiado por Damares Alves, reforça ainda a necessidade de se tratar destas questões “para além de todas as questões políticas, ideológicas”. “Eu não acredito que isso seja pauta de esquerda ou pauta de direita, a questão de gênero é universal. E, no Brasil, ela é emergencial”, afirma.

Em sua quinta edição, o Brazil Forum UK traz o tema “What’s Next Brazil? Alternativas para múltiplos desafios”. O evento, que este ano ocorre virtualmente, é promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido, e tem transmissão exclusiva do Estadão.