'Brazil Forum UK' debate eleições municipais com ministro Luís Roberto Barroso; acompanhe

Uma entrevista especial com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, encerra a edição 2020 do Brazil Forum UK nesta sexta-feira, 10. A entrevista terá como tema as eleições municipais, que foram adiadas pelo Congresso para novembro por causa da pandemia do novo coronavírus.

A apresentação do painel será feita por Camila Schuessler, da London School of Economics, por Carolina Lima e Marco Rodrigues, da universidade de Sussex, e por Luiz Fernando Hagemann, da University College London. Promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido, o Brazil Forum UK ocorre este ano virtualmente, e conta com transmissão exclusiva do Estadão.

A entrevista desta sexta tem início às 17h; acompanhe: