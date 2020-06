‘Brazil Forum UK’ debate Ciência em crise; acompanhe

A quinta edição do Brazil Forum UK discute nesta segunda-feira, 22, o papel da Ciência no desenvolvimento do País, a aproximação da academia e da sociedade, e o futuro da produção científica brasileira. O painel, que tem início às 17h, conta com três convidados: a biomédica Helena Nader, o Reitor da Unicamp Marcelo Knobel, e o divulgador científico Pirula, conhecido por seus vídeos no YouTube. A moderação é de Mariana Filizola, mestranda em Mídia e Educação na University College London.

O evento promovido pela comunidade de estudantes brasileiros no Reino Unido ocorre este ano por videoconferência e com transmissão exclusiva nas plataformas do Estadão. Acompanhe o painel: