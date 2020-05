Brazil Conference promove debates sobre ética e desigualdade econômica em meio à pandemia

A Brazil Conference at Harvard & MIT, evento anual realizado por estudantes brasileiros em Boston e que neste ano acontece por videoconferência, promove nesta sexta, 8, debates sobre ética e sobre desigualdade econômica em meio à crise do coronavírus.

No primeiro, às 15h, o convidado é o filósofo Michael Sandel, professor em Harvard. O painel será transmitido ao vivo e em inglês, com legenda em português a ser disponibilizada posteriormente pela organização.

Às 17h, a conferência exibe debate exclusivo com o economista Michael Kremer, vencedor do prêmio Nobel de Economia em 2019. Ele fala sobre desigualdade econômica em entrevista ao jornalista Pedro Bial.

