Brazil Conference debate os dilemas éticos na pandemia do coronavírus; acompanhe

A pandemia do novo coronavírus e os dilemas éticos da sociedade brasileira são tema do painel da Brazil Conference at Harvard & MIT na tarde desta terça-feira, 5. O evento anual organizado pela comunidade brasileira em Boston, nos Estados Unidos, ocorre este ano por videoconferência e conta com cobertura exclusiva do Estado.

Com a mediação de Nathalie Gazzaneo, mestre em Harvard, o painel conta com a presença dos filósofos Mário Sergio Cortella e Viviane Mosé, além de Silvio Almeida, docente da FGV-SP e do Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama.

Assista abaixo:

Confira, abaixo, a programação do evento para esta semana:

Como nos tornarmos um Estado reformista?, 5/5, 19h

Rodrigo Maia, Paulo Hartung, Marcos Mendes e moderado por Eliane Cantanhêde

Ética em tempos de pandemia, 6/5, 19h

Michael Sandel (Filósofo e Professor de Harvard) entrevistado por Pedro Bial

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES), Flavio Dino (MA, a confirmar) e moderado por Andreza Matais

Estudo da desigualdade econômica e impacto do Covid-19, 8/5, 17h

Michael Kremer (Prêmio Nobel de Economia em 2019)