Brazil Conference debate futuro pós-pandemia

Com muitas perguntas ainda em aberto sobre o futuro do País pós coronavírus, a Brazil Conference at Harvard & MIT deste ano debate, a partir deste domingo, 11, questões ligadas a diversidade, justiça, desenvolvimento econômico, democracia e os desafios do Estado brasileiro em painéis com transmissão aberta ao público. O evento, realizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston (EUA), promove encontro dos principais líderes do País e tem parceria com o Estadão, que fará a cobertura dos debates.

Serão 28 painéis, que vão ocorrer entre hoje e dia 17. Um deles, marcado para a noite do próximo sábado, fechando o evento, reunirá pela primeira vez o apresentador de TV Luciano Huck, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e os governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad (PT), todos cotados como possíveis candidatos à Presidência no ano que vem.

A presidente da Brazil Conference, Nubia Caversan, destaca que uma das propostas deste ano foi compor painéis que trouxessem diversidades de temas e palestrantes. “Um dos principais objetivos foi criar um espaço plural de falas”, afirma ela, ao exemplificar que haverá a presença de personalidades tão díspares quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a ativista Débora Silva, do movimento social Mães de Maio, que milita contra a violência policial em São Paulo.

Com a pandemia ainda no centro das atenções do País, o planejamento ocorreu de forma que as ideias sobre como lidar com os impactos da crise estivessem presentes em todos os painéis, no lugar de reservar um espaço específico para a discussão. A organização chegou a debater a possibilidade de que as palestras fossem híbridas, com alguns palestrantes ou mediadores em Boston, e os demais participando de forma remota, mas a ideia foi abortada e a conferência será 100% online.

Diversidade. Nas edições anteriores, o evento já teve participação dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. Em 2019, houve palestra do vice-presidente Hamilton Mourão. Pela Brazil Conference já passaram ainda o prêmio Nobel de Economia Michael Kremer, os ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, além de empresários como Jorge Paulo Lemann e Warren Buffet.

A pluralidade e diversidade planejadas para o evento deste ano se materializam ainda em painéis como o “Redes Sociais e Sociedade”, programado para abrir a conferência, hoje às 17h. Mediado pela professora e apresentadora Gabriela Prioli, o debate terá o youtuber Felipe Neto, um dos criadores de conteúdo mais bem sucedidos do País (41 milhões de seguidores) e o professor Guilherme Terreri, conhecido como a drag queen Rita von Hunty, outro destaque das redes sociais.

O painel que discutirá Infraestrutura e Saneamento, na quarta, às 18h, terá a chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Regional, Carla Barroso Carneiro, e o diretor de Infraestrutura, Concessões e PPP no BNDES, Fábio Abrahão; e Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, rede de auxílio e empreendedorismo que atua nas periferias.

“Já tem algum tempo que temos sido convidados para eventos em que podemos inserir as favelas no contexto nacional”, disse Rodrigues. “A favela é vista como marginal e violenta, mas mostramos o potencial desses mercados, que têm 14 milhões de pessoas e movimenta R$ 168 bilhões por ano”, complementa. Será a primeira vez que o G10 Favelas participará da Brazil Conference.

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), também cotado como presidenciável, debaterá o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no sábado, 17, com o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, a professora de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro Lígia Bahia e o economista Carlos Gadelha. Na terça, 13, o CEO do Grupo XP, Guilherme Benchimol, participará com a criadora de conteúdo Nath Finanças e a fundadora da gestora de recursos Dahlia Capital, Sara Delfim, do painel “Investimentos no Brasil”, sobre os efeitos da pandemia nos investimentos de curto e longo prazo.

Já o debate que abordará os desafios da igualdade racial nas organizações, programado para sexta-feira, 16, às 20h45, terá a participação da pesquisadora Márcia Lima, da USP, da fundadora do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), Luana Génot, e do conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) André Costa.

Confira a programação completa da Brazil Conference 2021

Domingo (11)

17h15

Rede sociais e sociedade

- Guilherme Terreri (Rita Von Hunty), Ronaldo Lemos, Felipe Neto e Aline Midlej. Moderadora: Gabriela Prioli

19h15

Tecnologia, cultura e o futuro

- Ludmilla, Fioti, Mariana Abreu e Eliane Dias. Moderador: Éliton Nascimento

20h30

Keynote hack

- Micheal Seibel

21h15

Hack Brasil

- Filipe Portugal, Daniel Knopfholz, Hector Gusmão, José Ronaldo Pizani e Guilherme Maeda. Moderador: Gabriel Kligerman

Segunda-feira (12)

16h45

Keynote: Democracia não é só eleições

- Fernando Henrique Cardoso

18h

Democracia não é só eleições

- Thamy Pogrebinschi, Fernando Gabeira, Atila Roque e Thiago Amparo Moderadora: Frances Hagopian

19h15

Tecnologia, desenvolvimento e justiça

- Cesar Camacho, Digo Ribeiro, Nina Silva e Saulo Faria Almeida Barreto. Mediadora: Nathalie Gazzaneo

20h30

Segurança pública e desigualdade

- Pablo Nunes, Débora Silva e Cecília Oliveira. Moderador: Flávio Costa

21h30

Keynote - Poder Judiciário e democracia

- Luiz Fux

Terça-feira (13)

11h

Matriz energética

- Luis Henrique Guimarães (Cosan), Maurício Bahr (Engie S/A), Fabio Zanfelice (Votorantim Energia) e Bento Albuquerque. Moderadora: Lavínia Holanda

13h

Investimentos no Brasil

- Guilherme Benchimol (XP), Nath Finanças e Sara Delfim (Dahlia Capital). Moderadora: Catherine Vieira (jornalista)

18h

Agricultura: tecnologia, sustentabilidade e o papel do Brasil

- Marcelo Britto (Associação Brasileira do Agronegócio), Michel Santos, Marcos Jank, Izabella Teixeira e Alexandre Nepomuceno. Moderador: Beto Veríssimo

19h15

Brasil: Metas climáticas

- Marina Silva, Fabio Alperowitch e Mercedes Bustamente. Moderador: Oswaldo Lucon

20h30

Brasil: Potência da bioeconomia

- Gustavo Montezano, Carlos Nobre e André Baniwa. Moderadora: Renata Piazzon

Quarta-feira (14)

18h

Infraestrutura e saneamento

- Carla Barroso Carneiro, Fábio Abrahão e Gilson Rodrigues. Moderador: Edison Carlos

19h15

Reforma fiscal e programas sociais

- Elena Landau, Ricardo Paes de Barros, Flavia Oliveira e Mansueto Almeida. Moderadora: Monica Waldvogel

Quinta-feira (15)

18h

O futuro da educação pública

- Renan Ferreirinha, Lucia Dellagnelo e Gina Vieira Ponte. Moderadora: Claudia Costin

19h15

Música e movimentos sociais

- Rubel, Johnny Hooker, Giulia Be, Xenia França e Raquel Virgínia. Moderadora: Didi Wagner

20h30

Empreendedorismo social

- Ana Fontes, Edu Lyra, Luiza Helena Trajano e Letícia Piccolotto: Moderador: Daniel Fernandes

Sexta-feira (16)

17h

Gestão de pessoas no setor público

- Camilo Santana, Arthur Lira e Cibele Franzese. Moderador: Weber Sutti

18h

Política externa

- Aloysio Nunes Ferreira, Hussein Kalout, Rubens Ricupero, Celso Lafer e Celso Amorim. Moderadora: Patrícia Campos Mello

19h30

Futuro do trabalho

- Sandro Bassili, Ari de Sá e Sidney Klajner. Moderadora: Martha Gabriel

20h45

Equidade racial em organizações

- Márcia Lima, Luana Gédot e André Costa. Moderadora: Ana Cristina Rosa

Sábado (17)

11h

O fortalecimento do SUS

- Armínio Fraga, Luiz Henrique Mandetta, Lígia Bahia e Carlos Gadelha. Moderadora: Marcia Castro

12h45

Painel especial

- Jorge Paulo Lemann, Fabrício Bliosi (CEO do iFood) e Nitin Nohria (ex-decano da Harvard Business School)

17h

Embaixadores

- Bernardinho

19h

Os desafios do Brasil

- Luciano Huck, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Eduardo Leite e João Doria. Moderação: Hussain Kalout e Eliane Cantanhêde