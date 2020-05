Brazil Conference debate ética em tempos de pandemia

O filósofo e professor de Harvard Michael Sandel vai discutir ética em tempos de pandemia em entrevista com o jornalista Pedro Bial na Brazil Conference at Harvard & MIT desta quarta-feira, 6. O evento anual promovido por estudantes brasileiros sediados em Boston, nos Estados Unidos, acontece por videoconferência e tem transmissão gratuita nas plataformas do Estado.

O painel com Michael Sandel terá início às 19h e pode ser visto no portal do Estadão, nas redes sociais Twitter (@estadao) e Facebook e no canal do Estado no YouTube. Uma versão com legenda em português será disponibilizada nos dias seguintes.

Já o debate que aconteceria na última segunda-feira, 4, com ministro da Saúde, Nelson Teich, foi adiado e terá nova data anunciada em breve. O titular da pasta da Saúde precisou reagendar a entrevista para visitar hospitais de Manaus, no Amazonas. O restante da programação está mantido.

Na próxima quarta-feira, 7, a Brazil Conference terá painel para debater os desafios dos Estados na crise. Com moderação da jornalista Andreza Matais participarão da conversa os governadores João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES) e Flavio Dino (MA).

Confira a programação da Brazil Conference:

Ética em tempos de pandemia, 6/5, 19h (em inglês, versão com legenda em português a ser disponibilizada nos dias seguintes)

Michael Sandel (Filósofo e Professor de Harvard) entrevistado por Pedro Bial

Os desafios dos Estados na Crise, 7/5, 19h

João Doria (SP), Helder Barbalho (PA), Renato Casagrande (ES) e Flavio Dino (MA) serão entrevistados pela jornalista Andreza Matais

Estudo da desigualdade econômica e impacto do Covid-19, 8/5, 17h (gravação)

Michael Kremer (Prêmio Nobel de Economia em 2019)