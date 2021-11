Brasil vai abrir escritório da Embratur em Dubai

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, dia 15, que o governo brasileiro vai abrir um escritório de promoção turística em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O escritório será da agência Embratur.

“O Brasil tem belezas naturais inigualáveis. Estamos abrindo um escritório de turismo aqui em Dubai”, disse Bolsonaro, no fórum Invest in Brazil.

Conforme o Estadão apurou, a abertura está encaminhada, e o ministro do Turismo, Gilson Machado, já visitou alguns prédios que podem receber a sede da Embratur.

Durante a visita do presidente ao país, Machado apresentou projetos de investimento turístico no Brasil, principalmente resorts no Nordeste, mas ainda tenta convencer empresários locais a viajarem ao País para conhecer cada um deles.

Ele também está em tratativas para tentar convencer a companhia aérea Emirates a estabelecer uma rota para o Nordeste.