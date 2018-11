Bolsonaro volta ao Rio após participar da transição em Brasília

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) voltou na tarde desta quinta-feira (8) para sua casa, no Rio de Janeiro, após passar dois dias em Brasília. O avião que levou Bolsonaro ao Rio pousou na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador (zona oeste do Rio), por volta das 15h15. A comitiva liderada por batedores saiu do Galeão e chegou à casa de Bolsonaro, na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca (também na zona oeste), às 16h20.

Não há previsão de compromissos de Bolsonaro na tarde e noite desta quinta-feira. Na próxima semana ele deve retornar a Brasília.

Mais cedo, em sua conta pessoal na rede de microblog Twitter, Bolsonaro afirmou que está determinado a abrir a "caixa preta" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em sua gestão.

"Firmo o compromisso de iniciar o meu mandato determinado a abrir a caixa preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que feito com seu dinheiro nos últimos anos. Acredito que este é um anseio de todos. Um forte abraço!"