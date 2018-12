Em São Paulo, Bolsonaro faz novos exames e almoça com Silvio Santos

O presidente eleito Jair Bolsonaro está em São Paulo nesta quinta-feira, 13, e passou por uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein. A avaliação médica precede a realização da nova cirurgia a que Bolsonaro será submetido para retirar a bolsa de colostomia. Depois de passar pelo hospital, o presidente eleito almoçou com o empresário e apresentador de TV Silvio Santos, dono do SBT. O encontro não estava previsto na agenda de Bolsonaro.

Inicialmente, o procedimento cirúgico de Bolsonaro estava previsto para este mês, foi transferido para janeiro, depois fevereiro, mas na semana passada, Bolsonaro havia dito que pretendia adiar mais uma vez a cirurgia, inicialmente prevista para 19 de fevereiro, para que ele participe do Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça). A estimativa é que o período de recuperação seja de 10 a 15 dias.

Esta será a terceira cirurgia a que Bolsonaro será submetido desde que foi esfaqueado no abdômen, em setembro, durante a campanha eleitoral. Ele passou por uma cirurgia inicial, de grande porte, na Santa Casa de Juiz de Fora, depois uma segunda, já no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e desde então usa uma bolsa de colostomia.

Bolsonaro tem previsão de retornar ainda nesta quinta-feira ao Rio de Janeiro.

Na quarta-feira, em Brasília, apesar de estar usando a bolsa de colostomia, Bolsonaro acompanhou o treinamento dos policiais federais do Comando de Operações Táticas (COT), deitando no chão e fazendo exercícios de apoio e flexão. Ele também praticou tiro.