Bolsonaro volta a andar de jet ski e causar aglomerações em SC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a andar de jet ski neste sábado, 1º, em mais um dia de folga no litoral de Santa Catarina. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele anda de moto aquática e tira fotos com apoiadores, que se aglomeram na Praia de Itapoá. O presidente tem sido criticado por tirar férias em meio às fortes chuvas que atingiram os Estados da Bahia e de Minas Gerais. Ao menos 31 pessoas morreram em decorrência dos temporais.

Em conversa com apoiadores na Praia do Forte, na terça-feira, 28, Bolsonaro disse que esperava não precisar voltar para Brasília antes de 3 de janeiro, data prevista para seu retorno oficial ao trabalho. O presidente chegou a visitar a Bahia em 12 de dezembro e sobrevoou as regiões afetadas, mas não retornou ao local desde as chuvas mais recentes. Bolsonaro também tirou folga no Guarujá, litoral sul de São Paulo, entre os dias 18 e 22.

- Praia de Itapoá. - Santa Catarina. - 01/Janeiro/2022. pic.twitter.com/UC2bzvLf4f — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 2, 2022

Mais cedo, o presidente publicou no Twitter um vídeo que mostra a visita a uma idosa de 95 anos em São Francisco do Sul na sexta-feira, 31. Nem Bolsonaro nem a mulher usavam máscara. Ele também posou para fotos com apoiadores que se aglomeravam na rua e tomou caldo de cana.

- Uma visita e um caldo de cana. - S. F. do Sul/SC, 31/dez/2021. pic.twitter.com/SZ3FGIrj7t — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2022

Na terça-feira, 28, o presidente havia se encontrado com o deputado Coronel Armando (PSL-SC), que posteriormente informou ter testado positivo para covid-19. “Em razão disso, por prevenção e responsabilidade, mandei mensagem ao Presidente Jair Bolsonaro uma vez que o recebi ontem em São Francisco e tivemos um breve contato, falei com o chefe de Gabinete do presidente e alertei ao médico da equipe para que estivesse ciente”, escreveu o parlamentar.

O Estadão perguntou na ocasião à Secretaria Especial de Comunicação (Secom) se o presidente faria teste de coronavírus ou tomaria alguma medida sanitária após manter contato com o deputado, mas não obteve resposta.