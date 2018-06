Bolsonaro visita Japão e Coreia para conhecer 'cultura de educação'

RIO - O deputado federal e pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) embarca no início da manhã desta quinta-feira, 22, para uma viagem para o Japão e a Coreia do Sul. O objetivo, segundo funcionários da equipe do pré-candidato, é conhecer "a cultura de educação japonesa e coreana".

Os três filhos de Bolsonaro que são parlamentares - o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC), o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) - vão acompanhá-lo na viagem. A volta para o Brasil está marcada para 2 de março.

Questionada pelo Estado, sua assessoria disse que Bolsonaro vai arcar "do próprio bolso" com a viagem e foi liberado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para a "missão".

O deputado federal sairá do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. "Haverá comitivas aguardando eles nos aeroportos (em todos os países)", informou a assessoria.