Bolsonaro volta a Brasília para se encontrar com integrantes da equipe de transição

RIO - O presidente eleito Jair Bolsonaro viajou para Brasília na manhã desta terça, 13, para uma sequência de encontros com ministros de tribunais superiores e com integrantes de sua equipe de transição.

Bolsonaro terá audiências com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira, e com o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), José Coelho Ferreira.

Antes, estão previstas reuniões com a equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil e com ministros já definidos para o próximo mandato, como o da Economia, Paulo Guedes - que viaja no mesmo voo - e a da Agricultura, Tereza Cristina. O presidente eleito deve retornar ao Rio de Janeiro no fim da tarde de quarta-feira.