Bolsonaro viaja a Brasília nesta terça

RIO - O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarcou às 7h desta terça-feira, 27, na Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, para Brasília. Bolsonaro ficará na capital federal até o fim da tarde de quarta-feira, quando retornará ao Rio.

A comitiva chegou à base aérea no Rio em cinco veículos. Dentre os que viajam estão dois filhos de Bolsonaro, Flávio - eleito senador pelo Rio de Janeiro - e Renan. Helio Bolsonaro, que se elegeu deputado federal, e Alana Passos, que conquistou uma vaga na Assembleia do Rio, ambos do PSL, também compõem a comitiva. O advogado Gustavo Bebianno, um dos principais articuladores políticos durante a campanha, também está com o grupo.

Em Brasília, Jair Bolsonaro passará a manhã reunido com sua equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). À tarde, deverá se encontrar com o embaixador do Peru e outras autoridades - a assessoria do presidente eleito não havia divulgado a agenda detalhada até o início desta manhã.

A expectativa é de que Bolsonaro defina mais nomes de sua equipe ministerial. Na segunda-feira, ele anunciou o general Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Com isso, já são 14 nomes anunciados para o primeiro escalão - quatro deles militares.