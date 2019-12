Bolsonaro faz exames para investigar câncer de pele

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quarta-feira, 11, procedimento dermatológico no Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB). Em fala no Palácio da Alvorada, ele comentou sobre a possibilidade de um câncer de pele. “Foi rotina. A possibilidade de câncer de pele existe”, disse.

Com o curativo na orelha, o presidente afirmou que está bem e que dormiu durante procedimento de “checagem”. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação (Secom) afirmou que Bolsonaro “apresenta boas condições de saúde, sem qualquer indicativo de câncer de pele”.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu tenho a pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto muito de atividade. Então, a possibilidade de câncer existe E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Jair Bolsonaro, presidente

O procedimento de retirada de sinal na orelha, contudo, não é motivo de preocupação e as viagens para Tocantins e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 12, estão mantidas. “Não sou uma máquina com 64 anos. Com 64 anos de idade algumas coisas começam a falhar.”

Na tarde desta quarta-feira Bolsonaro tinha compromisso marcado em Salvador, na Bahia, mas desmarcou por recomendação médica. “Foi questão de estafa. Eu sabia que não ia ser fácil (ser presidente)”, acrescentou. A presença do presidente era prevista para cerimônia de entrega de parte das obras da reforma do aeroporto da cidade.