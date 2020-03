Bolsonaro usa máscara em live e sugere adiar manifestações pró-governo

BRASÍLIA, SÃO PAULO - Após o avanço do coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira, 12, o adiamento ou suspensão das manifestações pró-governo marcadas para o dia 15 de março. “Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento”, afirmou em live no Facebook, fazendo referência às discussões sobre o Orçamento Impositivo.

"Eu, como presidente, tenho que tomar uma posição", afirmou. Em seguida, disse que o ato não era dele e ocorreu de forma "espontânea". Nos últimos dias, Bolsonaro deu sinais públicos de apoio aos atos, que têm como alvo o Legislativo e o Judiciário. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) compartilhou publicações em apoio ao protesto.

A visita do presidente @jairbolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil. pic.twitter.com/vcAe2m2Gi8 — SecomVc (@secomvc) March 10, 2020

Na transmissão, o presidente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a intérprete de libras estavam usando máscaras cirúrgicas. Conforme antecipado pelo Estadão/Broadcast, o presidente fez teste para o coronavírus nesta quinta, após o secretário de Comunicação ter sido confirmado com a doença. “ Acredito que terei o resultado nas próximas horas." Caso o resultado do teste dê positivo, Bolsonaro deve ficar em isolamento domiciliar, disse Mandetta.

Sobre os atos marcados para o dia 15, Bolsonaro afirmou que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas. “Depois de um certo limite, o sistema não suporta e o problema acontece.”

Medida Provisória

O presidente disse também que assinará nesta sexta-feira, 13, a Medida Provisória (MP) que libera R$5 bilhões, via emendas, para o enfrentamento do novo coronavírus. O valor atende a um pedido feito na última quarta-feira, 11, pelo ministro da saúde. A MP tem efeito imediato após a publicação.

"A gente pede a Deus que esse problema logo dissipe aqui no nosso País e a gente volte à normalidade. Problemas estamos tendo pela frente: a questão da bolsa de valores, que despenca, dólar que sobe. Isso está acontecendo no mundo todo", disse. "Medidas econômicas a equipe tem tomado; agora, não somos aquelas potências que têm recursos em abundância, como os EUA, que podem socorrer com muito mais propriedade as pequenas empresas. Temos orçamento bastante engessado."