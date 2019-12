Bolsonaro testa sorte e aposta no ‘13’ na Mega da Virada

BRASÍLIA – Após passar cerca de uma hora no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro resolveu testar a sorte e apostar na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira, 26. Ele disse que fez “dois joguinhos só”, mas não quis revelar os valores.

LEIA TAMBÉM > Desigualdade piora e Norte e Nordeste ficam mais distantes do resto do País

O presidente também tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bairro Cruzeiro, em Brasília – o prêmio previsto está na casa dos R$ 300 milhões.

Bolsonaro mostrou alguns números que anotou na mão. Ele afirmou que iria apostar por sugestão de apoiadores que estavam hoje cedo no Palácio da Alvorada, residência oficial. Um deles era o 13. O presidente disse que foi uma apoiadora que sugeriu e o número “não é do PT”. Outros números anotados na mão eram 24 e 25.

Bolsonaro testa sorte e faz aposta na Mega da Virada: ‘Dois joguinhos só’ pic.twitter.com/axlJXNRUcT — Política Estadão (@EstadaoPolitica) December 26, 2019

Em setembro, o “bolão” da liderança do PT na Câmara dos Deputados acertou sozinho o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena. Os números sorteados foram 04 – 11 – 16 – 22 – 29 – 33.

O grupo vencedor era formado por assessores e funcionários da Câmara. De acordo com dois vencedores, que pediram anonimato, cada cota tinha valor de R$ 10. Pelo rateio, cada um dos cotistas receberá R$ 2,5 milhões.

A Mega da Virada foi criada em 2008 com o nome de Mega-Sena Especial de Final de Ano e ganhou sua denominação atual na edição seguinte, em 2009. Segundo a Caixa Econômica Federal, banco estatal que administra o jogo, a dezena mais sorteada na Mega-Sena da Virada é o 10, que já saiu quatro vezes, incluindo nos dois últimos anos.