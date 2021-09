'Bolsonaro tenta combinar o jogo  eleitoral e o golpismo', diz Fernando Abrucio

O passo adiante dado neste 7 de Setembro pelo presidente Jair Bolsonaro, ao mencionar reunião do Conselho da República para avaliar decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e avisar que não cumprirá nenhuma decisão dele, “é só uma jogada a mais”, resume o professor Fernando Abrucio, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas-SP.

“Ele joga em dois campos, o eleitoral e o do golpismo, e isso já faz tempo”, adverte Abrucio. “E o que fez nesta terça-feira foi costurar esses dois campos num só”. O raciocínio central, ou a crença, do presidente – adverte o professor –, “é a de que a Presidência o torna ‘um poder moderador que ao final pode decidir sozinho questões delicadas como essa.

Nas contas de Abrucio, os desafios ao Poder Judiciário apresentados por Bolsonaro podem criar um novo cenário político em Brasília. “Mais parcelas, na elite e nos quadros do Centrão, talvez decidam reavaliar o custo de seu apoio ao presidente.”

Nos dois discursos que fez, em Brasília e São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro aumentou a pressão sobre o Judiciário, anunciando uma reunião do Conselho da República para tomar alguma medida contra o ministro Alexandre de Moraes, por suas decisões contrárias ao seu governo. Como analisa esse novo passo presidencial?

Bolsonaro joga em dois campos, o eleitoral e o do golpismo. E já faz tempo. Tenta combinar os dois. O que fez neste 7 de Setembro foi costurar tudo num só.

Até onde ele pretende chegar com isso?

Creio que seu cálculo é que, nas eleições de 2022 pode conseguir 25% dos votos. Aí vai ao segundo turno contra Lula apresentando-se como única salvação do País. Acho que desta vez vai ser mais difícil do que em 2018. E se não vencer dentro das regras, ganha na marra, no extracampo. Essa estratégia mostra como ele é autoritário. Ele quer é o poder, quer ser “o grande messias” do País. Mas que, em vez de governar, faz campanha permanente.

Ele não acha, ou não quer, ou ninguém o convence de que isso pode não terminar bem?

O que se pode dizer é que ele tem de lidar com as reações à sua volta. A partir desta quarta-feira, talvez o (presidente da Câmara) Arthur Lira e parte do Centrão se disponham a reavaliar o custo de seu apoio ao presidente. No horizonte, os recursos em jogo para o ano que vem. Como sabemos, o Senado já fez um risco no chão a respeito disso. Eles talvez tentem dar sinais para estimular Bolsonaro a “se recuperar” dos gestos assumidos hoje.

Qual o seu balanço geral do dia 7? Tivemos bloqueio nas estradas, não houve violências nem nas movimentações nem nas manifestações pelo País...

Acho que o presidente esperava um pouco mais -- do ponto de vista dele. Ele quer transmitir algo assim: “Posso perder a eleição, mas impeachment, com essa multidão toda do meu lado, não dá”. Mas cabe lembrar aqui uma frase conhecida do (ex-governador) Cesar Maia: Bolsonaro “é o rei do factoide”. Segue as normas do trumpismo, a estratégia do ex-presidente americano Donald Trump. Faz provocações e cria pautas para esconder que não sabe governar. Exibe, no final, uma mistura de ignorância e malandragem.

E no que vai dar isso, concretamente?

É um recurso que tem vida curta. Veja por exemplo, o raciocínio dele sobre sua disputa com Moraes: ele convoca o Conselho da República, há um debate. Mas o País tem três poderes e ele está um pouco acima dos três. É um poder moderador capacitado a dar a decisão final do encontro. Uma decisão, claro, pelo afastamento de Moraes do Supremo.