Bolsonaro tem melhora satisfatória e pode receber alta nos próximos dias, diz boletim médico

No quarto dia de internação, o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro continua a melhorar "satisfatoriamente" e, caso continue a ter boa evolução, a equipe médica decidirá pela alta "nos próximos dias". A informação é do mais recente boletim médico divulgado no começo da tarde deste sábado, 17, pela assessoria do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Também segundo o documento, o presidente será introduzido a uma dieta cremosa não fermentativa. Mais cedo, pelas redes sociais, Bolsonaro compartilhou uma foto tomando sopa em seu quarto no hospital, além de ter participado virtualmente da inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal em Missão Velha, no Ceará, distante cerca de 530 quilômetros da capital Fortaleza. A participação do presidente foi transmitida em um telão instalado no local.

Leia Também Bolsonaro passa terceira noite no hospital e segue sem previsão de alta

"Há poucos meses passei por aí durante uma missão. Fui muito bem recebido, joguei sinuca, tomei um refrigerante, e ao retornar perguntei como poderíamos ajudar vocês. Alguém respondeu que faltava uma agência bancária. Imediatamente, conversei com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que tem um plano de expansão de agências pelo Brasil", afirmou Bolsonaro, do leito hospitalar.

O presidente também lembrou que o banco estatal é o responsável pelos pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia de covid-19 e criticou governadores e prefeitos por terem adotado medidas de isolamento social e lockdown durante a crise sanitária. "Muitos governadores e prefeitos fecharam as cidades e os Estados, tirando o emprego e o ganha-pão de milhões de pessoas. O governo federal, juntamente com a Caixa e a equipe econômica, foi ao socorro da população", completou o presidente.

Emocionado, em meio a lágrimas, Pedro Guimarães relatou ter ido a São Paulo nesta semana quando soube da internação de Bolsonaro por causa de uma obstrução intestinal. "Eu estou bem, graças a Deus. O problema que tive nesta semana foi ainda em função da facada que recebi em 2018, uma questão de aderência. De vez em quando trava o intestino e a gente dificilmente deixa de realizar uma cirurgia, mas desta vez não foi preciso. Estou louco para voltar a trabalhar, rever os amigos, voltar para o seio da família, botar o Brasil para andar", respondeu Bolsonaro.

Também na manhã deste sábado, ele publicou em sua conta no Twitter um vídeo caminhando pelo corredor do hospital. Na imagem, o presidente está sem máscara - o que já tinha sido observado em outro vídeo - e acompanhando de um assistente. Junto do vídeo, Bolsonaro escreveu: "Seguimos progredindo. Bom dia a todos".

- Seguimos progredindo. Bom dia a todos! pic.twitter.com/QczneqhJBT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

Ontem, o presidente foi introduzido à alimentação líquida via oral após a retirada de uma sonda nasogástrica na noite de quinta-feira. Desde quinta-feira, 15, a equipe médica tem sinalizado que o quadro tem evoluído. Os documentos são assinados pelo médico Antônio Luiz Macedo e outros quatro profissionais que acompanham Bolsonaro.

Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira, 14, após sentir fortes dores no abdômen. Segundo diagnóstico médico, ele sofreu uma obstrução no tubo digestivo por causa de dobra do intestino, o que impedia a passagem de alimentos. A sonda neogástrica, com isso, foi utilizada para levar alimentos e hidratação diretamente ao estômago.

Ao ser hospitalizado, Bolsonaro já apresentava crises de soluço há cerca de dez dias, o que estava relacionado com a obstrução no intestino. O presidente já passou por cirurgias na região do intestino desde 2018, quando sofreu um atentado a faca, o que aumenta a probabilidade do bloqueio.

Fotos

Na manhã de sexta-feira, Bolsonaro publicou uma foto em que aparece circulando pelo hospital e escreveu: “Em breve, de volta ao campo, se Deus quiser”, afirmou em agradecimento ao apoio que tem recebido. À tarde, postou outra imagem, com o celular em mãos e o seguinte texto: “Via internet, fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com os ministros.” À noite, ele recebeu a visita do ministro da Economia, Paulo Guedes.

- Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros. Boa tarde a todos! pic.twitter.com/aTrhZfhTJ8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 16, 2021

Postada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, uma outra foto que repercutiu nas redes sociais mostra Bolsonaro em pé, ao lado de uma mulher que está internada. O hospital Vila Nova Star informou que “caminhadas e circulação pelo corredor do andar costumam fazer parte da recuperação dos pacientes” e que, nesse caso, foi a paciente quem pediu para ser fotografada ao lado do presidente. Ainda segundo o hospital, todos os pacientes internados na unidade fazem teste para covid-19, o “que inclui o senhor presidente da República”.