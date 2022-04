Bolsonaro sobre chapa Lula-Alckmin: 'Pelo poder, se uniram'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta segunda-feira a aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), que devem formar uma chapa para disputar o Palácio do Planalto em outubro. “Pelo poder, se uniram”, disse Bolsonaro em entrevista ao grupo O Liberal, do Pará.

Na última sexta-feira, o PSB oficializou a indicação de Alckmin, recém-filiado à sigla após 33 anos de PSDB, para ser o vice de Lula nas eleições e enfrentar Bolsonaro nas urnas. Hoje, Lula é líder nas pesquisas de intenção de voto e o principal adversário do governo nas urnas. No dia da indicação, Bolsonaro compartilhou foto de Lula e Alckmin nas redes sociais e ironizou a postagem ao escrever “Kkkkkkkkk”.

“Alckmin era um ferrenho opositor de Lula por décadas”, lembrou Bolsonaro na entrevista de hoje. “Eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem hoje.”

Lula e Alckmin minimizam o fato de terem se enfrentado politicamente no passado e dizem que a união se dá para defender a democracia e combater o "autoritarismo" de Bolsonaro.

Aborto

De olho na repercussão da pauta do aborto no eleitorado, Bolsonaro voltou a criticar Lula, que na semana passada, defendeu a descriminalização do aborto como uma questão de saúde de pública e arrancou críticas não só de bolsonaristas e evangélicos, mas também de setores do PT ligados à Igreja Católica. Integrantes do partido viram erro estratégico na fala do ex-presidente, que teria levantado desnecessariamente um tema polêmico e dado munição para Bolsonaro.

“Ele não tem qualquer respeito com a vida humana. Lula é genocida de inocentes, quando ele prega abertamente o aborto no Brasil”, disse o presidente na entrevista desta segunda. Com a fala, Bolsonaro repete o adjetivo atribuído a ele pela oposição durante a pandemia de covid-19.

O presidente também criticou Lula por sua política antiarmamentista. “Ele quer retirar a arma de fogo das mãos das pessoas de bem”, disse Bolsonaro, em aceno ao eleitorado. “No MST, o grande mal são suas lideranças. O povo com um todo, os integrantes do MST, a massa são pessoas de bem, usadas para fins políticos por parte do PT.”

Alexandre de Moraes

O chefe do Executivo aproveitou para ampliar críticas e cobranças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na entrevista, questionou o pedido de prisão decretado contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), seu aliado político que usa tornozeleira eletrônica após ataques à democracia.

“Por mais errado que esteja o Daniel Silveira - ele falou muita coisa ofensiva, ninguém duvida disso aí -, a pena não pode ser cumprir preventivamente nove anos de cadeia. Um deputado federal!”, afirmou Bolsonaro na entrevista,

O presidente também criticou a suposta inação de Moraes às de Lula, por incentivar militantes a “incomodar” parlamentares. “Isso é uma interferência, é um crime. Isso é um ato antidemocrático, Alexandre de Moraes. Vai ficar quieto? Vai ficar quieto?”, perguntou o presidente.

Candidato a vice

Na entrevista, Bolsonaro reforçou que o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e hoje alocado em um cargo de confiança no Palácio do Planalto, é o nome mais cotado para assumir a vice na chapa pré-candidata à reeleição. “90% de chance de ser o Braga Netto”, disse.

Braga Netto é o nome mais cotado para a vaga desde que Bolsonaro começou a sinalizar nos bastidores que gostaria de um vice militar para evitar ser alvo de um processo de impeachment em um eventual segundo mandato. Em março, o chefe do Executivo disse que seu vice seria um militar de Belo Horizonte, características do general.

Bolsonaro destacou, no entanto, que a decisão ainda não foi fechada. “Meu vice, atualmente, é um general de Exército. Então, pode ser que eu continue, não estou batendo o martelo aqui, pode ser que eu continue também com outro general de Exército. Isso dá credibilidade à chapa, respeitabilidade.”