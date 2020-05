Bolsonaro: 'Se algum governador é contra decreto das academias, vá à Justiça'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 14, que os governadores que discordarem do decreto presidencial que incluiu academias, salões de beleza e cabeleireiros entre as atividades econômicas essenciais podem apresentar uma alteração no Congresso Nacional ou reclamar ao Judiciário.

“Que entre com um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito o nosso decreto”, disse Bolsonaro. “Ou então vá na Justiça que pode aí uma autoridade do Judiciário dizer que é inconstitucional”, afirmou o presidente durante transmissão ao vivo em seu canal do Facebook.

Lockdown

Bolsonaro também criticou as medidas de "lockdown" e afirmou que elas não deram certo em nenhum lugar do mundo. “Suécia está bem com sua economia, não fez lockdown”, disse o presidente. Segundo ele, no Brasil, as decisões do governo federal “evitaram que 7,2 milhões de empregos fossem extintos”.

Apesar de não ter adotado medidas de quarentena tão drásticas quanto os países fronteiriços, a Suécia ultrapassou a marca de 3 mil mortos na última semana, acima da média dos outros vizinhos da Escandinávia.