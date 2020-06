Bolsonaro recria Ministério das Comunicações para acomodar deputado do PSD

BRASÍLIA - O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu recriar o Ministério das Comunicações, separando-o da pasta atual de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, desde o início do governo sob o comando do ministro-astronauta Marcos Pontes, militar da reserva. Para o novo ministério, o presidente anunciou a nomeação do deputado Fábio Faria (PSD-RN), do Centrão.

Historicamente vinculada à Presidência, a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM), foi extinta. As atribuições foram assumidas pelo novo ministério chefiado por Faria.

A Secom é atualmente comandada pelo advogado Fábio Wajngarten, empresário do sertor de checagem de audiência em TVs. Ele será transferido para o ministério, segundo apurou o Estadão. Deixará de ser subordinado aos ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Walter Braga Netto (Casa Civil) e passará a responder a Faria, com quem tem uma melhor relação.

A Secom é o quinto maior contratante de publicidade do poder executivo federal, com R$ 127,3 mihões em contratos vigentes com agências de propaganda. Além da publicidade, é responsável pela divulgação dos atos do governo, por assessoria e relacionamento com imprensa e por atuação nos meios digitais, com controle das redes sociais do Planalto.

O Palácio do Planalto vai editar uma medida provisória (MP) para alterar a estrutura ministerial. O presidente anunciou a mudança nas redes sociais. "Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações, a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o deputado Fábio Faria/RN", escreveu Bolsonaro.

Ao Estadão, o deputado disse que sua nomeação é da cota pessoal de Bolsonaro. "Foi uma indicação 100% pessoal, nada a ver com o PSD", disse o parlamentar e novo ministro.

Genro do apresentador e empresário Silvio Santos, do SBT, Faria é um dos principais interlocutores do governo no Congresso Nacional. Durante articulações com partidos do Centrão, o deputado havia negado intenção de se viabilizar como ministro. O governo chegou a cogitar a demissão de Pontes.

O SBT tem dedicado uma cobertura favorável ao presidente. Recentemente, jornalistas do canal foram surpreendidos com o cancelamento repentino da edição de principal telejornal do canal, o "SBT Brasil" horas antes de ir ao ar, supostamente por reclamações do governo da edição do dia anterior sobre a reunião do dia 22 de abril que se tornou pública graças à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello. O Planalto não só contratou apresentadores do canal para participar de campanhas, como prestigia programas populares com a presença do presidente e ministros.

Centrão

A recriação do ministério, que havia sido passado por fusão no governo do ex-presidente Michel Temer, é uma forma de acomodar um nome do PSD no primeiro escalão. O presidente da legenda, Gilberto Kassab, era o ministro no governo Temer e se reuniu com Bolsonaro recentemente. O partido indicou há algumas semanas que iria fazer parte do bloco do Centrão que se aliou à base de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o que também gerou insatisfação na bancada.

O presidente tinha dito que não entregaria um ministério ao Centrão, promessa que foi descumprida, assim como quando nomeou um indicado do grupo de partidos para a presidência do Banco do Nordeste (BNB). Alexandre Cabral foi destituído do cargo depois que o Estadão revelou que ele é alvo de uma apuração conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre suspeitas de irregularidades em contratações feitas pela Casa da Moeda durante sua gestão à frente da estatal, em 2018. O prejuízo é estimado em R$ 2,2 bilhões.

Recentemente, em reunião com dirigentes de rádio e TVs de inspiração católica, o presidente disse que a área de Comunicações estava "deixando a desejar". Padres e leigos que controlam a radiodifusão cobravam mais agilidade no processo de liberação das outorgas para exploração. Bolsonaro porém, elogiou o ministro Pontes, dizendo ser uma pessoal excepcional. A mudança surpreendeu técnicos da pasta.

"Eu passei de deputado para presidente. Creio ser consenso nossa falha nas Comunicações", escreveu há pouco o presidente, em resposta a uma seguidora que questionava a escolha de um parlamentar para o cargo.

O governo promoveu algumas mudanças recentes no segmento de radiodifusão, como a autorização para que canais comerciais pudessem fazer multiprogramação, usando canais adicionais na TV aberta. Além disso, autorizou a volta dos sorteios e concursos nas TVs, uma fonte de arrecadação.

23 ministérios

Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro disse que, se eleito, o governo teria "no máximo" 15 ministérios. Quando tomou posse, em 1º de janeiro de 2019, o presidente deu posse a 22 ministros. Com a recriação da pasta das Comunicações, serão 23 ministérios.

Segundo comunicado da Secretaria-Geral da Presidência, a recriação do ministério ocorre "sem nenhum aumento de despesa, utilizando apenas de cargos de estruturas já existentes". (COLABORARAM ANNE WARTH E MATEUS VARGAS)