Bolsonaro recebe Teich no Planalto em reunião que não estava prevista na agenda

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro está nesta segunda-feira, 20, com o ministro da Saúde, Nelson Teich, no Palácio do Planalto. O compromisso não estava previsto na agenda oficial do presidente para hoje e também não constava na do novo chefe da pasta da Saúde.

Teich chegou ao Planalto há cerca de uma hora e meia e segue reunido com o chefe do Executivo. Empossado no cargo na última sexta-feira, 17, Teich deve ainda indicar novos nomes para compor a equipe do ministério. Bolsonaro chegou a dizer no dia que anunciou Teich como o novo da pasta que também faria indicações.

Nesta segunda, o Planalto sedia mais uma coletiva de imprensa de atualização das medidas do Executivo no enfrentamento a crise do novo coronavírus. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) informou que a participação de Teich não está prevista na coletiva. A secretaria, contudo, ainda não confirmou os nomes dos ministros participantes.

A Secom também comunicou por meio de aviso que hoje não ocorrerá a coletiva técnica do Ministério da Saúde para a atualização dos dados do avanço da covid-19 no País. A atualização com secretários da pasta ocorria diariamente durante a gestão de Luiz Henrique Mandetta, demitido na semana passada.