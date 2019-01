Bolsonaro recebe representantes dos EUA, China, Portugal e Hungria no 1º dia de trabalho

O Palácio do Planalto divulgou no início da noite desta terça-feira a primeira agenda da presidência de Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, o novo presidente começa o dia às 9h, quando participa da cerimônia de posse dos novos ministros que trabalharão no próprio Planalto: Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo Bebianno (secretário-geral da Presidência) e os generais Carlos Alberto (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Segurança Institucional).

Às 10h, a agenda prevê que Bolsonaro receberá o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, no Planalto. Em seguida, às 10h45, terá encontro o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Às 11h15, o presidente receberá o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban. Em seguida, às 12h, Bolsonaro terá reunião com o vice-presidente do Parlamento Chinês, Ji Bingxuan.

À tarde, a agenda do novo presidente prevê participação, às 16h, na cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da Defesa, General Fernando Azevedo.