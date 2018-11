Bolsonaro recebe bananas entregues por amigos de infância

RIO – O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) recebeu na manhã deste sábado, 10, dois cachos de bananas em sua casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As frutas foram entregues pessoalmente pelo aposentado João Evangelista Correia, de 63 anos, que mora em Eldorado Paulista, município do Vale do Ribeira onde o presidente viveu dos 10 anos até o fim da adolescência.

“Somos amigos desde a infância, estudei com ele a vida toda. Depois da aula a gente ia pescar, ia cortar maracujá roxinho”, relembrou o aposentado. “Conversamos por cerca de uma hora, sobre a infância e sobre política."

Correia viajaria ao Rio para acompanhar o genro, que trabalha com comércio de bananas e precisava resolver pendências nas Centrais de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa-RJ). “A irmã dele (Bolsonaro), Denise, ficou sabendo que viríamos e pediu pra trazer bananas para o presidente”, afirmou o aposentado.

A plantação de bananas é uma das principais atividades econômicas da região de Eldorado. “Trouxemos dois cachos, um de banana prata e outro de banana ouro. Foram plantadas lá no Vale do Ribeira, e um fazendeiro cortou (os cachos)”, contou Correia, que viajou ao Rio de avião.

As bananas vieram de caminhão até o Ceasa do Rio, onde o aposentado as recolheu e seguiu de Uber até a casa de Bolsonaro. Ele chegou acompanhado pelo filho, Dany William Lopes Correia, pelo genro, Murilo de Souza, e o sócio do genro, Fabiano Andrade. “Ele (Bolsonaro) falou que vai tentar regularizar esse negócio do Equador, que está pondo banana no Brasil”, afirmou Correia.