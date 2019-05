Bolsonaro: 'Quem defende fechamento do STF e do Congresso está na manifestação errada'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, em café da manhã com jornalistas, que não participará das manifestações a favor do seu mandato neste domingo, 26. Segundo a Band News, o presidente afirmou ser contra posicionamentos mais radicais.

"Quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional está na manifestação errada", disse ele, segundo a rádio. O capitão da reserva falou ainda "essa pauta está mais para Maduro", numa referência ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A manifestação também dividiu o PSL, que não vai apoiá-lo institucionalmente.

Bolsonaro e alguns ministros passaram cerca de um hora, na manhã desta quinta-feira, reunidos com jornalistas convidados de portais, rádio e televisão. Depois, o presidente teve uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da FCA Fiat, Michael Manley Chrysler Automobiles.

Bolsonaro embarcou no final da manhã para a cidade de Capanema (PR), onde participa da cerimônia de inauguração da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, às 14h30. Ele retorna a Brasília no final da tarde.

'Racha'

Nesta quinta, reportagem do Estado mostrou que as manifestações estão provocando um racha na grande frente de direita que apoia o ex-capitão – um balaio que reúne militares, liberais, evangélicos, “lavajatistas”, antipetistas desgarrados e cidadãos comuns fartos da corrupção e da falta de segurança no País.