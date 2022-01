Bolsonaro posta novo vídeo provocando aglomeração em praia

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), publicou nos perfis dele nas redes sociais um vídeo em que aparece provocando aglomeração de apoiadores numa praia de Santa Catarina (SC), onde o mandatário está de férias. Nas gravações, Bolsonaro e assessores passeiam nas praias de Itaguaçu e Ubatuba, ambas no município catarinense de São Francisco do Sul. Ninguém usa máscara nas imagens – nem mesmo o presidente.

Este domingo foi o 7º dia seguido de férias de Bolsonaro – ele esteve em Brasília pela última vez para passar o Natal com familiares, e ficou na capital de 23 a 27 de dezembro. Antes, o mandatário já tinha aproveitado mais seis dias de férias em outro balneário, o do Guarujá (SP). O último compromisso oficial registrado na agenda pública de Bolsonaro é uma reunião de 30 minutos com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), no dia 24 de dezembro.

O presidente tem sido criticado nas redes sociais por não ter ido até agora ao sul da Bahia, onde 153 municípios decretaram situação de emergência. Mais de 20 pessoas morreram na região em decorrência das chuvas.

O último dia de trabalho com horário cheio do presidente foi em 16 de dezembro de 2020, quando os compromissos se iniciaram às 8h e terminaram às 19h30, em Brasília. Na ocasião, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para a posse do ministro André Mendonça, indicado por ele. Depois da cerimônia civil, Bolsonaro participou de um culto evangélico ao lado de Mendonça, que é pastor.

No vídeo postado na noite deste domingo, o presidente aparece em trajes de banho e com um colete salva-vidas laranja, enquanto apoiadores o saúdam aos gritos de “uh! é Bolsonaro!” e “mito!”. Na gravação, o presidente também pilota um jet ski com um segurança na garupa do veículo. Ontem, no dia 1º de janeiro, Bolsonaro também postou um vídeo similar, com aglomeração de apoiadores na praia de Itapoá, também em Santa Catarina. Nas imagens, acompanhadas de música dançante, Bolsonaro dirige um jet ski próximo dos banhistas.