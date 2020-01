Bolsonaro passa réveillon com a família e deseja 2020 'tão vitorioso' quanto 2019

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro desejou, em publicação nas redes sociais, que o Brasil "possa continuar seguindo o caminho da prosperidade" e que 2020 seja "tão vitorioso" quanto 2019. Bolsonaro passou o réveillon no Palácio da Alvorada com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura, de 9 anos.

A publicação foi feita no perfil de Bolsonaro no Twitter nos primeiros minutos deste 1° janeiro de 2020. "Estaremos, juntos, trabalhando noite e dia, para mudar o destino de nossa nação", afirmou o presidente. Familiares de Michelle acompanharam a celebração no palácio presidencial. As luzes da fachada do Alvorada foram apagadas por volta de 22h.

A equipe da segurança do presidente chegou a se preparar para uma possível ida da família Bolsonaro a uma igreja, o que não aconteceu. Às 23h59 Bolsonaro publicou "feliz 2020" nas redes sociais em caixa alta. No momento da passagem do ano não havia apoiadores do presidente em frente ao Alvorada.

- Que o Brasil possa continuar seguindo o caminho da prosperidade e que este seja um ano tão vitorioso para o povo brasileiro quanto foi 2019. Estaremos, juntos, trabalhando noite e dia, para mudar o destino de nossa nação. - A TODOS UM FELIZ E ABENÇOADO 2020! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 1, 2020

Bolsonaro antecipou para terça-feira, 31, a volta de Salvador (BA) a Brasília (DF). A princípio o presidente, que viajou na última sexta-feira, 27, a Bahia, só retornaria no dia 5 à capital federal. O Palácio do Planalto não explicou o motivo do retorno.

Na Bahia, o presidente estava hospedado na Base Naval de Aratu, onde fica a praia de Inema. A primeira-dama não acompanhou o presidente e a filha Laura para a viagem de fim de ano. Na sexta, 27, Bolsonaro revelou que Michelle passaria por uma cirurgia simples, mas não detalhou qual seria o procedimento.

“Não (Michelle não vai à Bahia), ela está com um problema de... Problema não, vai fazer uma, talvez uma cirurgia nesses dias aí”, disse ele na sexta-feira passada. Durante a passagem pela Bahia, Bolsonaro deixou a Base Naval para cumprimentar e tirar fotos com apoiadores, além de visitar pontos turísticos.

Bolsonaro chegou ao Alvorada por volta de 11h30 de terça, 31, e não falou com a imprensa. Ele recebeu os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.

O presidente decidiu com os ministros assinar medida provisória (MP) para reajustar o salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039. O Orçamento de 2020, aprovado no último dia 17 por deputados e senadores, previa o valor de R$ 1.031. Não há previsão de agenda oficial de Bolsonaro para os próximos dias.