Bolsonaro passa por exames e médico diz que presidente está 'ótimo'

O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta quarta-feira, 27, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para a realização de exames. Ele deixou o hospital por volta das 14h para retornar a Brasília.

O cirurgião Antonio Macedo, chefe da equipe médica do hospital, falou rapidamente com jornalistas e disse que o presidente está "ótimo e excelente" e pode seguir com suas atividades normalmente. O médico não informou a quais exames o presidente foi submetido.

Bolsonaro fez sua última cirurgia no mesmo hospital no dia 29 de janeiro, para reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia, e recebeu alta no último dia 13.

O presidente passou por três cirurgias desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral em 2018. O ataque completa seis meses na próxima semana. O inquérito policial que mira Adélio Bispo de Oliveira, que admitiu o crime, ainda não foi concluído.

A PF informou o presidente que não há, até o momento, evidência da participação de outras pessoas no ataque além de Adélio. As investigações podem durar até abril até a conclusão. Este já é o segundo inquérito contra Adélio no caso.

O primeiro foi apresentado 22 dias após o ataque, no qual a PF concluiu que Adélio atuou sozinho no dia do crime, motivado pelo “inconformismo político”. Ao longo da apuração, a polícia descobriu que ele chegou a tentar comprar uma arma de fogo, mas por causa da burocracia e dos custos desistiu da ideia. Relembre o caso aqui.