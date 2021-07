Bolsonaro passa bem e segue sem previsão de alta, diz novo boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada, informa boletim médico divulgado nesta sexta, 16, pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde o presidente está internado. Em nota, o hospital reforça que não há previsão de alta médica para o presidente.

O comunicado assinado pelo médico Antônio Macedo e equipe não informa se o presidente está se alimentando bem pela via oral, conforme previsto. Segundo nota sobre o estado de saúde do presidente divulgada na quinta à noite, a sonda nasogástrica - para levar alimentos e hidratação diretamente ao estômago - havia sido removida e para a manhã desta sexta estava prevista a retomada da alimentação pela via oral.

Uma foto do presidente circulando pelo hospital foi publicada em suas contas nas redes sociais na manhã desta sexta. Na madrugada, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou uma foto de Bolsonaro com outra paciente do hospital. Bolsonaro aparece de pé — usando sonda — ao lado de uma mulher que está na maca.

Bolsonaro deu entrada no hospital na noite de quarta-feira (14), transferido de Brasília, após sentir dores na região abdominal. Segundo diagnóstico médico, o presidente sofreu uma obstrução no tubo digestivo por causa de dobra do intestino, o que impedia a passagem de alimentos.

Na tarde de ontem, o presidente usou as redes sociais para criticar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. “O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago”, escreveu no Twitter.