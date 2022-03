Bolsonaro participará de mutirão do PL para acompanhar filiação de mais filiados

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve comparecer neste sábado, 19, a mais um “mutirão de filiação” ao PL. Assim como fez no sábado passado, Bolsonaro pretende ir à sede do partido, em Brasília, para acompanhar a entrada de aliados na sigla que escolheu para disputar as eleições.

Bolsonarista de carteirinha, a deputada Bia Kicis (DF) está nesta lista. Integrante da tropa de choque do governo, Bia vai trocar o União Brasil pelo PL para concorrer a mais um mandato na Câmara. O ato de filiação está marcado para as 10 horas.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o PL decidiu organizar mutirões para dar destaque às filiações ao partido. Na última terça-feira, 15, por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli (SP), outra aliada de primeira hora de Bolsonaro, assinou a ficha de filiação em um ato político no qual lançou a frente parlamentar “Lealdade Acima de Tudo”.