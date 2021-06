Bolsonaro volta a criticar CPI e medidas de isolamento em discurso a apoiadores após motociata em SC

CHAPECÓ - Dois meses após visitar Chapecó pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro voltou à maior cidade do oeste de Santa Catarina para cumprir agenda na tarde de sexta, 25, e participar de uma motociata com apoiadores neste sábado, 26. O evento reuniu milhares de pessoas, percorrendo mais de 80 quilômetros entre Chapecó e Xanxerê. Após o retorno ao município que foi ponto de partida, ele discursou a apoiadores do alto de um trio elétrico ao lado da Arena Condá e, mesmo que falasse em tom político, garantiu que o ato não tem relação com a campanha presidencial do próximo ano. Voltou a criticar medidas de isolamento e a defender o voto impresso, acusando, sem provas, de haver fraudes nas eleições. Além disso, afirmou que a CPI da Covid é conduzida por "sete pilantras".

Sem usar máscara, o presidente criticou as medidas restritivas adotadas pelos governadores. "O Brasil ainda passa por um momento difícil. Desde o começo, falei que teríamos dois problemas. O vírus e o desemprego. Eu fiz a minha parte, não fechei um 'botequim' sequer. Não decretei lockdown e nem toque de recolher. Porque eu respeito a nossa Constituição", apontou.

Bolsonaro não comentou diretamente o caso do contrato das vacinas Covaxin, denunciado pelo deputado Luis Miranda, mas apenas a CPI que investiga a condução da pandemia pelo governo federal.“Temos uma CPI de sete pilantras que não querem investigar quem recebeu o dinheiro. Apenas quem mandou o dinheiro. Lamentavelmente, o Supremo decidiu pela CPI, e decidiu também que governadores (fossem desobrigados) a comparecer à mesma. Querem apurar o quê? No ‘tapetão’, não vão levar”, afirmou o presidente em sua fala. A CPI é composta por 11 senadores titulares e sete suplentes.

Bolsonaro tampouco mencionou a semana conturbada de pesquisas apontarem queda de sua popularidade. Apenas criticou o seu adversário político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem chamou de "vagabundo", e voltou a defender o voto impresso. “Tem eleições no ano que vem e, se Deus quiser e com o apoio do parlamento, o voto (será) auditável. Vamos botar um fim na fraude que deve acontecer, com toda certeza, a cada eleição. Tiraram um vagabundo da cadeia, tornaram esse vagabundo elegível. Querem, agora, torná-lo presidente pela fraude”, afirmou.

Na última pesquisa do instituto Ipec, divulgada ontem, Lula lidera a corrida eleitoral para a presidência com 49% das intenções de voto, contra 23% de Bolsonaro.

A motociata começou por volta das 9h, mas apoiadores se concentravam desde as primeiras horas da manhã. Bolsonaro estava acompanhado de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que também transmitiu parte do passeio pelas redes sociais, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), andava na garupa do presidente, também sem máscara.

O prefeito também falou aos manifestantes e defendeu Bolsonaro durante o seu discurso. "Nos trouxe felicidade, paz e vontade de continuarmos nessa caminhada. No caminho do bem. Encerramos com chave de ouro. Não importa o que dirão. O que importa, é o que vivemos hoje", comemorou. Apoiador do presidente, Rodrigues divulgou o evento com o presidente ao longo da semana. "Preparem-se", dizia a legenda de um vídeo com imagens de outras motociatas.

Chapecó enfrenta um momento crítico da pandemia. O município de pouco mais de 220 mil habitantes registrou 648 mortes pela covid-19 e, até ontem, tinha 96% dos leitos de UTI da rede pública lotados, segundo boletim divulgado no site da Prefeitura.

Durante os dois dias de visita, nenhum grande anúncio foi feito por parte do Governo Federal. Nesta manhã, do ministro Tarcísio, Bolsonaro também garantiu aos motociclistas que nas novas concessões de rodovias, eles não serão obrigados a pagar pedágio. "O Tarcísio está negociando, ainda, com as concessionárias que já têm contrato em vigor, para que esses pedágios também sejam isentados", afirmou.

Na tarde de ontem, o presidente visitou a Arena Condá e as instalações da Chapecoense; depois, também se encontrou com empresários da região. Em discurso, mencionou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de garantir que governadores não sejam inquiridos pela CPI da Covid e disse ser “inacreditável” o que acontece na Corte; apoiadores, então, pediram o fechamento do Supremo.

Nos últimos meses, apoiadores do presidente têm organizado os passeios de motocicleta em apoio ao chefe do Executivo. Bolsonaro já participou de motociatas em Brasília, no Rio e em São Paulo. Neste último, realizado no dia 12 de junho, o presidente foi multado em R$ 552,71 pelo governo do Estado por não usar máscara durante o percurso.

Também segundo o governo de São Paulo, o evento custou R$ 1,2 milhão aos cofres públicos do Estado, devido ao esquema de segurança montado para o dia. /COLABOROU BRENDA ZACHARIAS