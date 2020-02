Bolsonaro: 'Não estou preocupado com reeleição, com trabalho ela vem'

Em discurso na inauguração de um trecho pavimentado da BR-163 nesta sexta-feira, 14, em Cachoeira da Serra (PA), o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reeleição não é fonte de preocupação para ele, afirmando que a recondução ao cargo é "algo natural" e advinda do trabalho.

LEIA TAMBÉM > Professora da rede pública é envenenada em sala de aula por alunos do 4º ano

"Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural, se você trabalhar, ela vem. E não é com propaganda também. Fiz minha campanha com aproximadamente R$ 2 milhões que vieram através de vaquinha", disse Bolsonaro, que aproveitou para dizer que ele "não precisa do fundão", em referência ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou Fundo Eleitoral.

O presidente insistiu em que o fundão é uma demanda que vem do Congresso. "Quis o Parlamento assim. Paciência, vamos seguir o nosso destino", falou Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre agenda em Cachoeira da Serra (PA), onde participa da inauguração da pavimentação dos últimos 51 quilômetros da BR-163, no trecho entre o município de Guarantã do Norte (MT) e o Marco Zero, divisa entre os dois Estados.

Mineração em terras indígenas

No discurso, Bolsonaro voltou a defender a mineração em terras indígenas, além do uso dessas terras para cultivo, arrendamento e até construção de hidrelétricas. "Nós queremos integrar. Não admitimos aqueles que querem que o índio permaneça como homem pré-histórico, preso em seu território", defendeu Bolsonaro.

"Apresentamos um projeto que não quer apenas dar direito a que se garimpe em terra indígena. Nós queremos que o índio tenha o mesmo direito que seu irmão ao lado, fazendeiro, tem, de garimpar, cultivar, arrendar sua terra, se for o caso construir PCH [Pequena Central Hidrelétrica], construir hidrelétricas. O índio é nosso irmão e estamos buscando integrá-lo à sociedade", disse o presidente.