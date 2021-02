Bolsonaro manda recado a Maia: 'Seja feliz, tudo acaba um dia, meu mandato vai acabar um dia'

BRASÍLIA - À espera da decisão do novo comando para a presidência da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mandou recado para o atual comandante da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Durante conversa com apoiadores, o presidente desejou que Maia “seja feliz” e ressaltou que “tudo acaba um dia”. “Meu mandato vai acabar um dia”, concluiu.

O recado de Bolsonaro a Maia ocorre após o presidente da Câmara ameaçar aceitar um pedido de impeachment contra o presidente da República neste domingo, 31. Diante da notícia de que o DEM abandonaria a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), a quem apoia na corrida pelo comando da Casa, Maia afirmou a aliados que poderia aceitar não só um, como mais pedidos de impeachment em seu último dia de mandato.

Logo após a conversa com apoiadores, Bolsonaro foi para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde ocorre a cerimônia de abertura do ano judiciário, iniciada às 10hs. Maia, que tinha previsão de ir ao evento, cancelou sua participação ao saber da ida do presidente. A mudança na agenda de Maia ocorre em meio às tensões da eleição para o comando da Câmara, que ocorre hoje.

O compromisso no STF não constava na agenda pública de Bolsonaro, que chegou ao local por volta de 9h40. Desde ontem, a solenidade constava na agenda de Maia. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também não está na cerimônia. O chefe do Ministério Público acompanhará o evento virtualmente. Estão presentes presencialmente no evento, além de Bolsonaro, os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e o ministro da Justiça, André Mendonça. O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ) também participa da solenidade.

A eleição para presidência da Câmara ocorre nesta segunda, a partir das 19h. Enquanto Maia apoia a candidatura de Baleia Rossi (MDB), o candidato do Planalto é o líder do Centrão, Arthur Lira (Progressitas-AL). Confiante na vitória de Lira, Bolsonaro terminou a conversa com apoiadores dizendo que “se Deus quiser, vai dar tudo certo”.